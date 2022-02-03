Комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса

Об этом сообщает Укринформ.

Издание передает, что заседание комиссии для утверждения результатов было запланировано на 17.00 в четверг, 3 февраля. Однако оно не произошло из-за отсутствия кворума.

Двое членов комиссии заявили, что не будут участвовать в заседаниях, пока не появится решение апелляции на решение Окружного админсуда, которым был признан недействительным порядок работы комиссии.