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Комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса

3 февраля, 2022 четверг
20:44
Общество САП

В четверг, 3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума

Об этом сообщает Укринформ.

Издание передает, что заседание комиссии для утверждения результатов было запланировано на 17.00 в четверг, 3 февраля. Однако оно не произошло из-за отсутствия кворума.

Двое членов комиссии заявили, что не будут участвовать в заседаниях, пока не появится решение апелляции на решение Окружного админсуда, которым был признан недействительным порядок работы комиссии.

  • Напомним, что 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.
  • 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .
  • Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
  • Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • 12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей.
  • В то же время Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП.


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Специализированная антикоррупционная прокуратура
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