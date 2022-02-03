Комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса
В четверг, 3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума
Об этом сообщает Укринформ.
Издание передает, что заседание комиссии для утверждения результатов было запланировано на 17.00 в четверг, 3 февраля. Однако оно не произошло из-за отсутствия кворума.
Двое членов комиссии заявили, что не будут участвовать в заседаниях, пока не появится решение апелляции на решение Окружного админсуда, которым был признан недействительным порядок работы комиссии.
- Напомним, что 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .
- Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- 12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей.
- В то же время Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП.
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