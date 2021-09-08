Комиссия переизбрала Островскую-Лютую гендиректором Мистецького Арсенала
Арт-менеджера Олесю Островскую-Лютую выбрали гендиректором Мистецького Арсенала
Об этом сообщила пресс-служба учреждения .
Выборы на должность директора учреждения прошли со второй попытки.
За кандидатуру Островской-Лютой проголосовали единогласно все члены конкурсной комиссии.
Она возглавляет Мистецький Арсенал с 2016 года.
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