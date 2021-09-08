Комиссия переизбрала Островскую-Лютую гендиректором Мистецького Арсенала

Об этом сообщила пресс-служба учреждения .



Выборы на должность директора учреждения прошли со второй попытки.



За кандидатуру Островской-Лютой проголосовали единогласно все члены конкурсной комиссии.



Она возглавляет Мистецький Арсенал с 2016 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb