Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики .

В пятницу Комиссия осмотрела помещение памятника архитектуры национального значения - Братского корпуса на Ближних пещерах № 44 Киево-Печерской лавры.

"Двери корпуса оказались закрытыми, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и его заместителя Рудника А.В. техническими работниками Заповедника (с помощью соответствующих средств) обеспечен доступ Комиссии к указанным помещений", – пишет ведомство.

Обзор закончили в 08:30. Комиссия подытожила, что в корпусе есть признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от 14.06.1995 года: "не допускать использование памятника для хозяйственных нужд, содержать здание достопримечательности и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии".

В помещении было накопление мебели, пакетов, швейного оборудования, одежды, обуви, а также товаров для продажи – свечей, календарей и буклетов.

"По завершении осмотра корпус №44 был закрыт и опечатан работниками Заповедника", - говорится в заявлении МКИП.