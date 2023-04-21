Комиссия опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры
21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры
Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики .
В пятницу Комиссия осмотрела помещение памятника архитектуры национального значения - Братского корпуса на Ближних пещерах № 44 Киево-Печерской лавры.
"Двери корпуса оказались закрытыми, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и его заместителя Рудника А.В. техническими работниками Заповедника (с помощью соответствующих средств) обеспечен доступ Комиссии к указанным помещений", – пишет ведомство.
Обзор закончили в 08:30. Комиссия подытожила, что в корпусе есть признаки нарушения противопожарной безопасности и условий охранного договора от 14.06.1995 года: "не допускать использование памятника для хозяйственных нужд, содержать здание достопримечательности и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном противопожарном и техническом состоянии".
В помещении было накопление мебели, пакетов, швейного оборудования, одежды, обуви, а также товаров для продажи – свечей, календарей и буклетов.
"По завершении осмотра корпус №44 был закрыт и опечатан работниками Заповедника", - говорится в заявлении МКИП.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .
- Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус . 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.
- В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП совершила двери XVIII века мишенью для ножей.
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