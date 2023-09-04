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Комиссия ООН в Украине заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ

4 сентября, 2023 понедельник
14:43
Война с Россией ООН

В понедельник, 4 сентября, члены Международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украину прибыли в Киев. На пресс-конференции они заявили, что пока нет достаточных доказательств для признания геноцида в стране

Об этом сообщает Радио Свобода.

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид", - сказал глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. В настоящее время у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой", - отметил глава комиссии.

Месе отметил, что ООН будет продолжать расследование в Украине. Ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет", – добавил Мьосе.

По его словам, этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов.

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности... И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", – подытожил глава комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

  • Подобное заявление об отсутствии доказательств геноцида украинцев глава Международной следственной комиссии ООН Эрик Мёсе высказал в марте во время пресс-конференции в Женеве. В то же время он отметил, что в Украине выявлен широкий спектр военных преступлений РФ.
  • А накануне, в октябре 2022 года, независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине нашла доказательства ряда военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных россиянами.
  • В Офисе генпрокурора заявляли , что с начала полномасштабного вторжения России Украина зафиксировала 100 666 совершенных оккупантами военных преступлений.
Мир
Украина
ООН
геноцид
геноцид украинцев
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