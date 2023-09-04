Комиссия ООН в Украине заявила о нехватке доказательств по геноциду со стороны РФ

Об этом сообщает Радио Свобода.

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине – ред.) происходит геноцид", - сказал глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. В настоящее время у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой", - отметил глава комиссии.

Месе отметил, что ООН будет продолжать расследование в Украине. Ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет", – добавил Мьосе.

По его словам, этот вопрос не следует рассматривать отдельно от других наших выводов.

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины – ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности... И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте", – подытожил глава комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.