Комиссия ООН продолжит искать доказательства геноцида в Украине, но если ей продлят мандат
Международная следственная комиссия ООН продолжит свою деятельность в Украине и будет искать доказательства геноцида, если ей продлят мандат. Этот вопрос будет решен в начале апреля
Об этом "Бабелю" сказал глава комиссии Эрик Мьосе.
Продолжать ли комиссии мандат, должен решить Совет ООН по правам человека.
"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", - заявил Мьосе.
Что касается геноцида, то выводы по этому комиссия будет делать на основе собранных доказательств, поскольку сама не имеет доступа к оккупированным территориям. Комиссия анализирует информацию из разных источников и дает им беспристрастную оценку, подчеркнул Мьосе.
- 16 марта глава Международной следственной комиссии ООН Эрик Мёсе заявил об отсутствии доказательств геноцида украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.75
Покупка 37.75Продажа 38.55
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное