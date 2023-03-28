Об этом "Бабелю" сказал глава комиссии Эрик Мьосе.

Продолжать ли комиссии мандат, должен решить Совет ООН по правам человека.

"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", - заявил Мьосе.

Что касается геноцида, то выводы по этому комиссия будет делать на основе собранных доказательств, поскольку сама не имеет доступа к оккупированным территориям. Комиссия анализирует информацию из разных источников и дает им беспристрастную оценку, подчеркнул Мьосе.