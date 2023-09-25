Комиссия ООН по Украине: РФ пытала до смерти украинцев, а некоторые семьи были вынуждены слушать, как оккупанты насиловали женщин

Об этом информирует Reuters.

Глава комиссии ООН Эрик Месе, исследующий военные преступления и другие нарушения, совершенные Россией во время агрессии против Украины, заявил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролировали, было широко распространенным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что это повлекло за собой смерть потерпевшего. Российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет", - сказал он.

В частности, речь идет о временно оккупированной части Херсонской области. Он отметил, что часто родственники жертв были свидетелями или слышали совершение преступлений рашистов.

Мессе добавил, что Россия не вступала в контакт с комиссией. Ей давали возможность высказать свою позицию на слушаниях совета, но там не было ни одного российского представителя.

Что известно о доказательной базе военных преступлений РФ

18 сентября Международный суд ООН в Гааге рассмотрел второе дело по иску Украины против РФ "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Тогда Россия повторила обвинение в том, что "русофобский и неонацистский режим в Киеве" использует Конвенцию о геноциде 1948 года, участниками которой являются обе страны, как повод для "протаскивания" дела в суд.

Слушания продлятся с 18 по 27 сентября, но решение о юрисдикции суд должен был вынести позже.

Впоследствии посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич во время выступления в Международном суде ООН в Гааге отреагировал на обвинения России в том, что Украина якобы совершает геноцид против собственного народа.

20 сентября более десятка европейских стран, а также Австралия и Канада обратились в Международный суд ООН с просьбой определить свою юрисдикцию по делу геноцида, возбужденному Украиной в отношении России.

Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН. В своей речи он, в частности, подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными. Президент подчеркнул, что право вето, которое имеет РФ в ООН, "делает организацию недееспособной".

23 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил в ООН, что российские террористы якобы готовы к переговорам по Украине.

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