Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине совершит третий визит в страну и посетит несколько городов
Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине совершат третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года
Об этом идет речь в сообщении Представительства ООН в Украине.
"В рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань в Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями" , – говорится в публикации.
В частности, запланировано, что три комиссара, участвующих в миссии – Эрик Мьосе, Пабло де Грейф и Уринда Гровер – встретятся с чиновниками, а также с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений ООН, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране.
- 24 августа сообщалось, что страны-лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) приняли итоговую декларацию, в которой говорится об усилении экономического сотрудничества, необходимости реформы ООН и "разрешении конфликта" в Украине.
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