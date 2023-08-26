Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине совершит третий визит в страну и посетит несколько городов

Об этом идет речь в сообщении Представительства ООН в Украине.

"В рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань в Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями" , – говорится в публикации.

В частности, запланировано, что три комиссара, участвующих в миссии – Эрик Мьосе, Пабло де Грейф и Уринда Гровер – встретятся с чиновниками, а также с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений ООН, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране.