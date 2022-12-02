Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на заявление члена комиссии Пабло де Грейфа.

По его словам, репарации для Украины выходят далеко за пределы реконструкции, несмотря на то, что "несомненно, в Украине еще многое предстоит отстроить". По его словам, жертвы войны РФ против Украины нуждаются в немедленном внимании.

"Создание комплексных программ возмещения является долгосрочным процессом, требующим консультаций с наиболее пострадавшими. Хотя его окончательная разработка и реализация займет время, есть некоторые немедленные шаги, которые украинское правительство может предпринять, не освобождая РФ от ответственности", - подчеркнул он.

Пабло де Грейф подчеркнул, что для скорой помощи жертвам войны необходимо создать их реестр или соответствующий функциональный эквивалент. Это должно облегчить доступ к службам поддержки, например, поддержки психического здоровья и психосоциальной поддержки для тех, кто подвергся насилию, включая перемещенных лиц.

По его мнению, атаки на инфраструктуру влияют на доступ к правам, которые являются фундаментальными для большого количества населения. По его словам, это очень серьезный вопрос для Независимой международной комиссии ООН.

Поэтому она планирует подробно изучить вопросы разрушений гражданской инфраструктуры Украины и вернется к ним в докладе по правам человека в марте. Именно тогда комиссия предоставит рекомендации по различным возможным механизмам подотчетности.

1 декабря координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что 13,6 млн пострадавших от войны украинцев уже получили гуманитарную помощь, а в целом для Украины и региона в следующем году было запрошено 5,7 млрд долларов. По его словам, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".

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