Комиссия ООН настаивает на создании реестра жертв войны РФ против Украины и программ репараций
Независимая международная комиссия ООН намерена детально изучить вопросы разрушений гражданской инфраструктуры Украины и настаивает на создании реестра жертв войны РФ против нашей страны
Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на заявление члена комиссии Пабло де Грейфа.
По его словам, репарации для Украины выходят далеко за пределы реконструкции, несмотря на то, что "несомненно, в Украине еще многое предстоит отстроить". По его словам, жертвы войны РФ против Украины нуждаются в немедленном внимании.
"Создание комплексных программ возмещения является долгосрочным процессом, требующим консультаций с наиболее пострадавшими. Хотя его окончательная разработка и реализация займет время, есть некоторые немедленные шаги, которые украинское правительство может предпринять, не освобождая РФ от ответственности", - подчеркнул он.
Пабло де Грейф подчеркнул, что для скорой помощи жертвам войны необходимо создать их реестр или соответствующий функциональный эквивалент. Это должно облегчить доступ к службам поддержки, например, поддержки психического здоровья и психосоциальной поддержки для тех, кто подвергся насилию, включая перемещенных лиц.
По его мнению, атаки на инфраструктуру влияют на доступ к правам, которые являются фундаментальными для большого количества населения. По его словам, это очень серьезный вопрос для Независимой международной комиссии ООН.
Поэтому она планирует подробно изучить вопросы разрушений гражданской инфраструктуры Украины и вернется к ним в докладе по правам человека в марте. Именно тогда комиссия предоставит рекомендации по различным возможным механизмам подотчетности.
- 1 декабря координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил, что 13,6 млн пострадавших от войны украинцев уже получили гуманитарную помощь, а в целом для Украины и региона в следующем году было запрошено 5,7 млрд долларов. По его словам, война в Украине "превратила часть Европы в поле боя", и "по мере приближения зимы ситуация не становится легче".
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