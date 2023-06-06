Комиссия МКИП подписала акт передачи Киево-Печерской лавры Национальному заповеднику
Комиссия Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче госимущества подписала акт с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу
Об этом информирует глава МКИП Александр Ткаченко.
"Вчера, 5.06.2023 года, Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу и подписала с Заповедником акт приемки-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование Заповедника", Ткаченко.
Комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов.
Министр подчеркнул, что УПЦ (МП) допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника, в дальнейшем с этим будут разбираться специалисты.
Фото: Александр Ткаченко
"Теперь, после того, как заповедник направил требование УПЦ (МП) о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении заповедника его имущества, последняя должна в течение 3 рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранение препятствий заповедника в пользовании имуществом", – рассказал Ткаченко.
Сообщается, что 6 июня представители монастыря отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.
Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре
29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля. После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.
Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.
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