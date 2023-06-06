Об этом информирует глава МКИП Александр Ткаченко.

"Вчера, 5.06.2023 года, Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу и подписала с Заповедником акт приемки-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование Заповедника", Ткаченко.

Комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов.

Министр подчеркнул, что УПЦ (МП) допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника, в дальнейшем с этим будут разбираться специалисты.

Фото: Александр Ткаченко

"Теперь, после того, как заповедник направил требование УПЦ (МП) о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении заповедника его имущества, последняя должна в течение 3 рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранение препятствий заповедника в пользовании имуществом", – рассказал Ткаченко.

Сообщается, что 6 июня представители монастыря отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре