Комиссия Киевсовета решила переименовать сквер Чкалова в честь Ступки
Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета принял решение о переименовании сквера имени Чкалова в честь актера Богдана Ступки
Об этом сообщила депутат Киевсовета Анна Шлапак в Facebook.
"Сегодня принято решение Комиссией по переименований - изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новый творческое пространство и вечная память Гению", - написала она.
Сквер появился в 1920-е годы на месте частной усадьбы у Ветеринарно-зоотехнического института (ныне там ГСЧС). В 1981 году в сквере был установлен бронзовый памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову на гранитном постаменте (ул. Гончара в 1939-1996 гг. Носила его имя), который в 2014 году реконструировали.
В последние годы сквер находился под угрозой уничтожения учитывая планы застройки.
Ступка умер 22 июля 2012 года. В 1961-1978 гг. Был актером Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой, сыграл более 50 ролей на сцене. С 1970 года снимался в кино, в его активе более ста фильмов.
Был министром культуры Украины и художественным руководителем Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве. Герой Украины.
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