Комиссия Киевсовета поддержала переименование улицы Скоропадского на улицу Омельченко, несмотря на возражения киевлян. Кличко выступил против

Об этом сообщил член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

"Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке в Александра Омельченко", - написал он.

Мартыненко-Кушлянский добавил, что проект был поддержан якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом". В то же время, по его словам, петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко не рассматривали.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования улицы. Он добавил, что переименование любой другой улицы в честь Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом" согласно рекомендациям Комиссии.

"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", – написал он.

Что предшествовало

29 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко инициировал переименование улицы Павла Скоропадского в Печерском районе столицы на улицу Александра Омельченко, бывшего мэра Киева. Он аргументировал необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в столице появились две улицы, названные в честь Скоропадского.

Голосование по этому вопросу было обнародовано в приложении "Киев Цифровой". Там 74% киевлян высказались против переименования. Также в начале июня петиция против переименования улицы Скоропадского за три дня собрала необходимое количество голосов.