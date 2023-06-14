Комиссия Киевсовета поддержала переименование улицы Скоропадского на улицу Омельченко, несмотря на возражения киевлян. Кличко выступил против
В среду, 14 июня, в Киевсовете состоялось заседание Постоянной Комиссии по местному самоуправлению, в ходе которого был поддержан проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования
Об этом сообщил член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.
"Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке в Александра Омельченко", - написал он.
Мартыненко-Кушлянский добавил, что проект был поддержан якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом". В то же время, по его словам, петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко не рассматривали.
Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования улицы. Он добавил, что переименование любой другой улицы в честь Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом" согласно рекомендациям Комиссии.
"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", – написал он.
Что предшествовало
29 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко инициировал переименование улицы Павла Скоропадского в Печерском районе столицы на улицу Александра Омельченко, бывшего мэра Киева. Он аргументировал необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в столице появились две улицы, названные в честь Скоропадского.
Голосование по этому вопросу было обнародовано в приложении "Киев Цифровой". Там 74% киевлян высказались против переименования. Также в начале июня петиция против переименования улицы Скоропадского за три дня собрала необходимое количество голосов.
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