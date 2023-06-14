Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Комиссия Киевсовета поддержала переименование улицы Скоропадского на улицу Омельченко, несмотря на возражения киевлян. Кличко выступил против

Комиссия Киевсовета поддержала переименование улицы Скоропадского на улицу Омельченко, несмотря на возражения киевлян. Кличко выступил против

14 июня, 2023 среда
18:38
Общество

В среду, 14 июня, в Киевсовете состоялось заседание Постоянной Комиссии по местному самоуправлению, в ходе которого был поддержан проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования

Об этом сообщил член комиссии по наименованиям Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

"Комиссия поддержала проект решения о переименовании улицы Павла Скоропадского на Бессарабке в Александра Омельченко", - написал он.

Мартыненко-Кушлянский добавил, что проект был поддержан якобы с рекомендацией организовать новое голосование в "Киеве Цифровом". В то же время, по его словам, петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко не рассматривали.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против переименования улицы. Он добавил, что переименование любой другой улицы в честь Омельченко будет повторно вынесено на голосование в "Киеве Цифровом" согласно рекомендациям Комиссии.

"Сегодня подписал, то есть поддержал петицию с требованием не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего городского головы столицы Александра Омельченко", – написал он.

Что предшествовало

29 мая 2023 года мэр Киева Виталий Кличко инициировал переименование улицы Павла Скоропадского в Печерском районе столицы на улицу Александра Омельченко, бывшего мэра Киева. Он аргументировал необходимость переименования тем, что в результате активной дерусификации топонимов в столице появились две улицы, названные в честь Скоропадского.

Голосование по этому вопросу было обнародовано в приложении "Киев Цифровой". Там 74% киевлян высказались против переименования. Также в начале июня петиция против переименования улицы Скоропадского за три дня собрала необходимое количество голосов.

Виталий Кличко
Киевщина
новости Киева
Читайте также:
Олександр Лукашенко
13 июня, 2023 вторник
Лукашенко назвал условие применения тактического ядерного оружия с территории Беларуси
13 июня, 2023 вторник
Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
Росія обстріляла Одесу ракетами
14 июня, 2023 среда
В Одессе объявлен траур по погибшим в результате ночной ракетной атаки
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
14 июня
18:49
Умер иллюстратор комиксов Marvel Джон Ромита-старший
18:29
У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, 78 человек погибли
18:22
Обновлено
На Черниговщине в результате российских обстрелов погибла женщина
18:13
Оккупанты препятствуют персоналу перевести энергоблок ЗАЭС в состояние "холодного останова", - Госатомрегулирование
18:00
OPINION
Путин умирает от старых поражений
17:53
"Успешное контрнаступление себе в штаны": российские пропагандисты распространяют фейковую обложку немецкого издания Titanic
17:49
В Киеве управление образования закупило в укрытие барабаны за 900 тыс. грн
17:34
Эксклюзив
Россияне в состоянии производить до 15 танков "Прорыв" в месяц, но от попадания противотанковой ракеты в него броня разлазится по швам, - военный эксперт Киричевский
17:33
Обновлено
В Одессе объявлен траур по погибшим в результате ночной ракетной атаки
17:08
Столтенберг: Консультации по движению Украины в НАТО продолжаются, уверен, что найдем решение на Вильнюсском саммите
17:03
На Одесчине спасли 55 краснокнижных тритонов, которых вынесло на побережье после подрыва Каховской ГЭС
16:56
Обновлено
Стыковые матчи: "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" сыграют в следующем сезоне УПЛ
16:50
Одесчина может забыть о курортном сезоне на год, - ученые
16:41
Лукашенко заявил, что Беларусь уже начала получать ядерное оружие от РФ
16:34
Тренер "Вереса" Вирт подал в отставку после того, как сохранил команду в УПЛ
16:34
россия хакер
Связанные с Россией хакеры атаковали сайт порта Роттердама
16:21
"Все решится в ближайшие дни": Луческу заинтриговал информацией о своем будущем
16:19
Сбор средств на авто для подразделения, где служит журналист Еспресо и рации для президентской бригады
16:03
Косово
ЕС приостанавливает финансовое сотрудничество с Косово на фоне эскалации конфликта на севере страны
16:02
OPINION
Спрос уменьшился, инфляция – ниже
15:56
Венгрия
В США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО
15:53
На фронте погиб сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Денис Борисов
15:37
Около сотни событий: XI Книжный Арсенал обнародовал программу фестиваля
15:35
В Ростовской области РФ из-за пожара остановили работу электростанции и ограничили поставку электричества потребителям
15:28
Эксклюзив
На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий, - капитан ВСУ
15:25
Эксклюзив
ВСУ еще не ввели в бой тактические и оперативные резервы на Запорожском направлении, - военный эксперт Снегирев
15:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:53
Борьба с монополиями и отбор независимых судей Конституционного Суда – "ЕС" инициирует изменения в законы об олигархах и КСУ
14:49
В ВСУ разоблачили "крота", пытавшегося получить данные о контрнаступлении для России
14:41
Лукашенко заявил, что РФ и Украина на переговорах в Стамбуле договаривались об "аренде" Крыма
14:37
Германия впервые приняла Стратегию нацбезопасности и назвала самой большой угрозой Россию
14:36
Эксклюзив
То, что делают ВСУ на юге, – это в первую очередь разведка боем, – военный эксперт Коваленко
14:31
Эксклюзив
ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
14:22
В Минэкономики пообещали вновь созданному бизнесу компенсации от государства за трудоустройство переселенцев
14:18
Эстония передаст Украине технику и оборудование для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
14:11
РФ воспользовалась последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима, - Маляр
14:04
OPINION
Позиция "это страшная трагедия" не принимается
13:52
Укрнафта начнет управление 4 арестованными газовыми компаниями после разрешения АМКУ
13:38
Проверку диссертации Лисового на плагиат приостановили из-за его отказа от ученой степени
13:34
Кратковременные дожди, местами с грозами, но теплой погодой: прогноз на 15 июня от Наталки Диденко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV