Комиссия избрала главой ДБР и.о руководителя Сухачева, его должен утвердить Зеленский, - активист

Об этом сообщили журналист Данило Мокрик и активист Александр Леменов.



"Конкурсная комиссия только что признала победителем конкурса на директора ДБР действующего и.о. директора Алексея Сухачева", - написал Мокрик в Twitter.



На сайте ведомства пока информации об этом нет.

"5 из 6 членов комиссии проголосовали за внесение представления президенту Украины о назначении Алексея Сухачева новым директором ДБР", – отметил Леменов в Facebook.