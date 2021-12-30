Комиссия избрала главой ДБР и.о руководителя Сухачева, его должен утвердить Зеленский, - активист
Конкурсная комиссия по отбору главы Государственного бюро расследования объявила победителя конкурса
Об этом сообщили журналист Данило Мокрик и активист Александр Леменов.
"Конкурсная комиссия только что признала победителем конкурса на директора ДБР действующего и.о. директора Алексея Сухачева", - написал Мокрик в Twitter.
На сайте ведомства пока информации об этом нет.
"5 из 6 членов комиссии проголосовали за внесение представления президенту Украины о назначении Алексея Сухачева новым директором ДБР", – отметил Леменов в Facebook.
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