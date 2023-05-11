Комиссар ЕС по внутренним вопросам прибыла в Киев
Илва Йоганссон обсудит с украинскими чиновниками неотложные вопросы, в том числе предотвращение контрабанды оружия и работу над расследованием военных преступлений РФ
Об этом Илва Йоганссон написала в Twitter.
"В Киеве сегодня, чтобы обсудить нашу общую безопасность. Министр внутренних дел Игорь Клименко достигает отличных результатов", - написала Йоганссон.
По ее словам, в повестке дня - сотрудничество правоохранителей, предотвращение контрабанды оружия, работа над расследованием военных преступлений, поддержка для разминирования территорий, где велись боевые действия.
- В четверг, 11 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал первый в истории визит главы МИД Украины в Гватемалу.
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