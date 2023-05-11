Об этом Илва Йоганссон написала в Twitter.

"В Киеве сегодня, чтобы обсудить нашу общую безопасность. Министр внутренних дел Игорь Клименко достигает отличных результатов", - написала Йоганссон.

По ее словам, в повестке дня - сотрудничество правоохранителей, предотвращение контрабанды оружия, работа над расследованием военных преступлений, поддержка для разминирования территорий, где велись боевые действия.