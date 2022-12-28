Комиксы от боевого морпеха MalKoNi: боец вместе с Гончаренко центром раздал две тысячи книг детям Николаева и Херсона
Морской пехотинец художник Константин, псевдо MalKoNi, предоставил сети Гончаренко центров две тысячи книг со своими комиксами для малышей из Николаева и Херсона. Также детские библиотеки Николаевской области, пострадавшие от российской агрессии, получили от волонтерской сети книги других авторов
Волонтерская сеть Гончаренко центр передала детские книги шести сельским библиотекам Николаевской области, потерпевшим разрушения во время российских обстрелов. Книги с комиксами для маленьких читателей волонтеры получили от украинского защитника по псевдо MalKoNi. Кроме того, детскую литературу предоставили издательства "Сіма видає" и "Радуга", а также Госкомтелерадио Украины в рамках программы Офиса Президента "Украинским детям – украинскую книгу".
Украинский художник и бизнес-тренер Константин MalKoNi с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов в рядах морской пехоты. Несмотря на это, художник не перестает творить. Сейчас он готовит новую серию комиксов и мультфильм. "Для меня важно, что я могу что-то изменить, поэтому я и пошел в ряды украинской армии. Чтобы добыть в борьбе будущее наших детей, и свое, и своей любимой. Я верю в чудеса и хочу научить верить в них других людей – взрослых и маленьких. Цель моих комиксов – сделать детишек хоть немного счастливее даже во время войны", - поделился защитник.
"Библиотеки нашей ОТГ сильно пострадали от российских обстрелов. Мы потеряли фонды, потеряли оборудование, от попаданий вражеских ракет сгорели помещения. Поэтому мы безгранично благодарны за каждую подаренную книгу. И мы уверены они будут полезны нашим читателям! Ведь книга способна изменить жизнь, стать лучше другом и наставником, в ней можно найти единомышленников и не чувствовать себя одиноким", - подчеркнула глава отдела образования, культуры, молодежи и спорта Березнеговатского поселкового совета Анна Хижняк.
По словам финансового директора Гончаренко центра, волонтера Валентины Шульц, часть книг также была роздана маленьким посетителям пространства в Херсоне. "В Херсоне до сих пор очень сложная ситуация, а у нас в центре можно погреться, зарядить устройства, посидеть в интернете. Поэтому к нам приходит много родителей с малышами. И я очень благодарна всем, кто предоставил нам детскую литературу. Дети охотно читают и мы видим счастливые улыбки на их лицах!", - отметила волонтер.
Справка: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.
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