Комиксы от боевого морпеха MalKoNi: боец вместе с Гончаренко центром раздал две тысячи книг детям Николаева и Херсона

Волонтерская сеть Гончаренко центр передала детские книги шести сельским библиотекам Николаевской области, потерпевшим разрушения во время российских обстрелов. Книги с комиксами для маленьких читателей волонтеры получили от украинского защитника по псевдо MalKoNi. Кроме того, детскую литературу предоставили издательства "Сіма видає" и "Радуга", а также Госкомтелерадио Украины в рамках программы Офиса Президента "Украинским детям – украинскую книгу".

Украинский художник и бизнес-тренер Константин MalKoNi с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов в рядах морской пехоты. Несмотря на это, художник не перестает творить. Сейчас он готовит новую серию комиксов и мультфильм. "Для меня важно, что я могу что-то изменить, поэтому я и пошел в ряды украинской армии. Чтобы добыть в борьбе будущее наших детей, и свое, и своей любимой. Я верю в чудеса и хочу научить верить в них других людей – взрослых и маленьких. Цель моих комиксов – сделать детишек хоть немного счастливее даже во время войны", - поделился защитник.

"Библиотеки нашей ОТГ сильно пострадали от российских обстрелов. Мы потеряли фонды, потеряли оборудование, от попаданий вражеских ракет сгорели помещения. Поэтому мы безгранично благодарны за каждую подаренную книгу. И мы уверены они будут полезны нашим читателям! Ведь книга способна изменить жизнь, стать лучше другом и наставником, в ней можно найти единомышленников и не чувствовать себя одиноким", - подчеркнула глава отдела образования, культуры, молодежи и спорта Березнеговатского поселкового совета Анна Хижняк.

По словам финансового директора Гончаренко центра, волонтера Валентины Шульц, часть книг также была роздана маленьким посетителям пространства в Херсоне. "В Херсоне до сих пор очень сложная ситуация, а у нас в центре можно погреться, зарядить устройства, посидеть в интернете. Поэтому к нам приходит много родителей с малышами. И я очень благодарна всем, кто предоставил нам детскую литературу. Дети охотно читают и мы видим счастливые улыбки на их лицах!", - отметила волонтер.

Справка: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.