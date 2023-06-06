Комфорт для самых маленьких: в Боярском роддоме появилось альтернативное отопление

По словам главного врача, Владимира Пляцека, использование тепловых насосов имеет большое значение для всех категорий пациентов, а особенно "для малышей, которые родились преждевременно или для женщин, которые находятся в палатах интенсивной терапии и реанимации. Такая система создает удобные условия для их пребывания и способствует быстрому выздоровлению".

Одним из главных преимуществ нового климатического оборудования является его экологичность. Все тепловые насосы работают по принципу использования возобновляемых источников энергии. Это позволяет эффективно охлаждать помещение летом и прогревать его зимой. А еще поддерживает энергоэффективность больницы.

"У нас идет увеличение родов. Только в первом квартале было уже 160 родов. Мы продолжаем улучшать условия для нашего будущего. Потому что вот здесь будут появляться маленькие дети, вот здесь будут рождаться патриотические украинцы", – рассказывает городской голова Боярки Александр Зарубин. .

Внедрение новой системы климатического оборудования стало возможным благодаря вовлечению в инициативу мобильного оператора Vodafone компании Huawei Ukraine, ПриватБанка и холдинга Energame. Каждый из партнеров перечислил 20 тысяч евро на закупку и установку необходимого оборудования в роддоме.

"Мы призвали крупный бизнес донатить и срочно устанавливать какие-то альтернативные системы отопления, потому что наши дети, наши малыши – это наше будущее". "Мы взяли на себя администрирование, организацию, поддержку. Нашли благотворительный фонд "Твоя опора", благодаря которому уже реализовано два проекта", – отмечает директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Ольга Дайнега.

По мнению руководителя департамента коммуникаций Huawei Ukraine Ма Ифань, "этот проект направлен на то, чтобы создать комфорт для мам и детей. А также направлен на будущее Украины".

Благодаря этим усилиям роддом в Боярке стал вторым медицинским учреждением, которое получило климатическое оборудование от "Лиги тепла". А первым – стал роддом на Сумщине. Присоединиться к благотворительной инициативе могут все желающие. Для этого нужно заполнить специальную заявку на сайте "Лига тепла" по ссылке: https://www.ligatepla.com.ua/ .