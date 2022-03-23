Комендантский час в Киеве продлится каждую ночь с 20:00 до 7 утра
Комендантский час в столице продлится каждую ночь с 20:00 до 7 утра, пребывание на улице только по пропускам
Об этом сообщает официальный канал КГГА.
Комендантский час в столице продлится каждую ночь с 20:00 до 7 утра.
Кроме того, КГГА отмечает, что во время комендантского часа без пропусков передвигаться по городу строго запрещено. В частности, все гражданские лица, которые не будут иметь при себе соответствующей документации во время пребывания на улице, в это время будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Также КГГА напоминает, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие учреждения имеют право работать днем с 08:00 до 19:00.
Городская госадминистрация города Киева настоятельно советует жителям столицы не передвигаться по городу без необходимости даже днем. А в случае сигнала о воздушной тревоге срочно проследовать до ближайших укрытий.
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