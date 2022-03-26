Комендантский час в Киеве и области днем, 27 марта, вводиться не будет, - Кличко

Об этом Кличко сообщил в telegram.

По словам мэра Киева, несмотря на ранее объявленную информацию, комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет.

"Новая информация от военного командования. Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00", - написал Кличко.

Напомним, 26 марта сообщалось, что в столице и Киевской области будет введен усиленный комендантский час , который будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта.

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