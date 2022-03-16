Комендантский час в Киеве – действенный способ противодействовать диверсантам, – первый заместитель главы КГГА
Николай Поворозник подчеркнул, что на время комендантского часа в городе не работают магазины, коммунальный транспорт, метро или аптеки
"Считаем, что комендантский час - это ночь. Все дома, ничего не работает. Движение разрешено только по пропускам или до укрытия", - подчеркнул он в эфире Espreso.TV.
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Поворозник отметил, что введенный в Киеве комендантский час – это способ противодействовать диверсионным группам: "Это действенный метод, чтобы навести порядок с ДРГ", – сказал он.
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"На время комендантского часа людям нельзя выходить из домов, за исключением передвижения к укрытию. Если же человека остановят на улице во время комендантского часа, то проверят документы и доставят в полицейский участок – это лучший сценарий, однако может быть и хуже, к сожалению ", – подчеркнул Поворозник.
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