Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 26 февраля до утра 28 февраля
В Киеве ввели комендантский час с 17:00 26 февраля до 8:00 28 февраля
Об этом сообщила КГГА.
"В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают максимально ограничить передвижение до начала комендантского часа.
"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - добавили в КГГА.
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