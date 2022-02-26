Комендантский час в Киеве будет действовать с 17:00 26 февраля до утра 28 февраля

Об этом сообщила КГГА.



"В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", - говорится в сообщении.



Киевлян призывают максимально ограничить передвижение до начала комендантского часа.



"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - добавили в КГГА.

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