Комендантский час работает: в Киевской области поймано 159 шпионов вражеских ДРГ, - Сабий
Руководитель Территориальной обороны Киевщины Игорь Сабий сообщил, что комендантский час в Киевской области работает и уже пойманы 159 шпионов из 14 диверсионно-разведывательных групп российских оккупантов
Украинский защитник рассказал об этом в эфире "Эспрессо.TV".
"К сожалению, шпионов очень много. Московия долго готовилась к этой войне и прислала к нам много таких людей. Я был удивлен, но даже в доме, где я проживаю, в соседнем подъезде, были схвачены две женщины, которые оказались русскими. шпионами. Никто даже не мог подумать, что эти на вид мирные и добрые люди являются шпионами враждебной России", - отметил Сабий.
Боец ТрО подчеркнул, что именно для такого активного отлавливания российских диверсантов и был введен длительный комендантский час – чтобы провести зачистки.
"Зачистки проходят хорошо. Уже поймано 159 шпионов из 14 диверсионно-разведывательных групп. И этот процесс продолжается. Сейчас должны наверстывать то, чего не сделали в мирное время. Ведь если бы при мирной нашей жизни те люди оказывались и обезвреживались, сейчас такого бы не было, что российским оккупантам сливается информация о размещении наших войск и блокпостов", - добавил Игорь Сабий.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем в городе и области военное командование усиливает комендантский час.
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