Комендантский час: как он будет работать в Киеве
В Национальной полиции Украины прояснили для граждан, как будет работать комендантский час
Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.
По Украине на въездах/выездах из населенных пунктов установлены блокпосты. Полицейские вынуждены проверять документы лиц, останавливать транспортные средства, а также производить осмотр вещей и автомобилей. Важно, что города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.
"Комендантский час - необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии РФ против Украины. Вводится для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения. Вместе с тем напоминаем, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. при срабатывании сирены срочно перейти к местам укрытия", - отмечают в Нацполиции.
Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа. В Киеве и области: с 22:00 – до 7:00
В Правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, члены правительства, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.
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