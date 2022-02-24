Комендантский час: как он будет работать в Киеве

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.



По Украине на въездах/выездах из населенных пунктов установлены блокпосты. Полицейские вынуждены проверять документы лиц, останавливать транспортные средства, а также производить осмотр вещей и автомобилей. Важно, что города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.



"Комендантский час - необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии РФ против Украины. Вводится для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения. Вместе с тем напоминаем, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. при срабатывании сирены срочно перейти к местам укрытия", - отмечают в Нацполиции.



Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа. В Киеве и области: с 22:00 – до 7:00



В Правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, члены правительства, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".