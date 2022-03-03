Комендантский час будет действовать с 20:00 3 марта по 7:00 4 марта по всей территории Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.



Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.



"Мы продолжаем оборонять Киевщину. На некоторых направлениях идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Оно необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона", - заявил глава ОГА Алексей Кулеба.



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