Комедия об аферистах "Красное сообщение" с Галь Гадотом и Двейном Джонсоном стала самой популярной лентой в истории Netflix
Комедийный боевик "Красное сообщение" возглавил рейтинг стримингового сервиса Netflix
Об этом сообщает CNN.
В фильме, впервые появившемся на Netflix в начале ноября, режиссером выступил Роусон Маршалл Тербер, а главные роли сыграли Двейн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.
"Красное сообщение" принесло стриминговому сервису 328,8 млн часов просмотра, что преодолело рекорд фильма "Птичий короб" с Сандрой Буллок в 2018 году с 282 млн часов.
Пока половина всех подписчиков Netflix по всему миру посмотрели "Красное сообщение".
Кинолента побила предыдущий рекорд всего за 18 дней, в отличие от "Птичьего короба", которому для этого понадобилось четыре недели.
По версии Netflix, "Красное сообщение" по-прежнему остается в десятке лучших фильмов на платформе в 94 странах.
Сюжет рассказывает историю специалиста ФБР (Джонсон), который должен объединиться с величайшим аферистом в сфере искусства (Рейнольдсом) в смелом ограблении, чтобы поймать наиболее разыскиваемую в мире воровку (Гадот).
- Напомним, ранее сериал "Зов ада" сместил "Игра в кальмара" с первого места по популярности на Netflix.
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