Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в профильном комитете.

Среди его авторов – нардепы от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, Мария Ионова, Виктория Сюмар, София Федына, Николай Княжицкий и другие.

Инициаторы законопроекта указывают на то, что в сети появляется множество мемов и шутливых видео, которые "нацелены на коллективные эмоции и таким образом исполняют терапевтическую и мобилизационную роль для общества, находящегося в состоянии усиленного стресса". В то же время, некоторые производители товаров массового потребления "прибегают к неуместному использованию трагических событий войны", что авторы законопроекта считают неприемлемым.

"Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров (ТМ Героическая Буча Комбуча со вкусом цитруса, семян редиса "Азовсталь" и другие примеры), названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику в неосторожным, а иногда и просто недопустимым способом", - уточнили нардепы.

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения" , – добавили авторы законопроекта.

Они указали на то, что эти слоганы и названия напитков оказывают давление на болевые точки общества, из-за чего власти просто обязаны урегулировать использование патриотической тематики в коммерции.