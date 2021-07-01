Комбинированная вакцинация от коронавируса лучше защищает от индийского штамма, - ученые
От штамма Delta лучше защищают комбинированные COVID-прививки
Об этом сообщили эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии, сообщает RKI, передает Укринформ.
Люди, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca вторую должны сделать вакциной на основе технологии мРНК (к ним относятся препараты Biontech и Moderna). При этом, независимо от возраста (несмотря на то, что вакцинация AstraZeneca для людей моложе 60 лет была запрещена).
Эксперты Stiko обосновывают свою новую рекомендацию тем, что "иммунный ответ после введения двух различных препаратов - сначала векторного, а затем мРНК - явно превосходит иммунный ответ после двух доз AstraZeneca".
К тому же планируется уменьшить интервал между дозой AstraZeneca и другой вакцины до "четырех недель+".
Сейчас рекомендованный интервал составляет 6-12 недель.
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