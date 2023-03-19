Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский дипломат Валерий Чечелашвили.

"Если из Саакашвили произойдет что-то роковое - это ляжет большим пятном на репутацию Грузии, на всех без исключения. В первую очередь, за это будет отвечать правительство. В интересах власти сейчас его отпустить на лечение", - сказал он.

По мнению дипломата, грузинские власти находятся в плену собственных стереотипов.

"Если бы они подумали серьезно, то они бы поняли, что его лучше отпустить. Я думаю, что здесь играет роль, что они не хотят таким образом усиливать партию Саакашвили – "Единое национальное движение". Это будет восприниматься как победа этой партии в обществе" . Они не хотят усиления главной оппозиционной партии", - добавил Чечелашвили.

Он считает, что можно добиться спасения Саакашвили.

"Нельзя допустить, чтобы мы стали свидетелями какой-либо роковой ситуации. Для этого нужно усиливать давление внутри и извне на правительство Грузии. Комбинация этих двух факторов может привести к решению вопроса", - подытожил Чечелашвили.