Комбинация давления на правительство Грузии извне и внутри может решить вопрос освобождения Саакашвили, - дипломат Чечелашвили
Нельзя допустить, чтобы с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили произошло нечто роковое – для этого нужно усиливать давление внутри и извне на правительство
Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский дипломат Валерий Чечелашвили.
"Если из Саакашвили произойдет что-то роковое - это ляжет большим пятном на репутацию Грузии, на всех без исключения. В первую очередь, за это будет отвечать правительство. В интересах власти сейчас его отпустить на лечение", - сказал он.
По мнению дипломата, грузинские власти находятся в плену собственных стереотипов.
"Если бы они подумали серьезно, то они бы поняли, что его лучше отпустить. Я думаю, что здесь играет роль, что они не хотят таким образом усиливать партию Саакашвили – "Единое национальное движение". Это будет восприниматься как победа этой партии в обществе" . Они не хотят усиления главной оппозиционной партии", - добавил Чечелашвили.
Он считает, что можно добиться спасения Саакашвили.
"Нельзя допустить, чтобы мы стали свидетелями какой-либо роковой ситуации. Для этого нужно усиливать давление внутри и извне на правительство Грузии. Комбинация этих двух факторов может привести к решению вопроса", - подытожил Чечелашвили.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. Там Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
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- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали , что Саакашвили отравили.
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки. Это обращение поддержала Верховная Рада.
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- По данным СМИ, официальные лица ЕС подтвердили , что польскую команду медиков допустят к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.
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