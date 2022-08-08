Комбат ТрО "Азов" Кудряшов назвал "политическим" решение о лишении гражданства Корбана

Об этом комбат 98 батальона ТРО "Азов" Родион Кудряшов сказал в эфире Эспрессо.

"Среди гражданских эта тема обсуждается и есть очень большие вопросы. Даже у меня есть вопрос, что дальше и каким образом человек, награжденный ВСУ, был совсем недавно тем человеком, который пользовался доверием от власти и сегодня в один момент этот человек лишен гражданства. Я в этом вижу какой-то политический умысел, а не моменты в структуре власти. Это политическое решение, по моему мнению", - отметил Кудряшов.

22 июля бизнесмена и политика Геннадия Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт, он обратился к Зеленскому.

28 июля президент Зеленский прокомментировал решение лишить Геннадия Корбана украинского гражданства.