"Комбат сказал – берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Рашист рассказал матери о положении на фронте
В перехваченном разговоре российский захватчик рассказал матери о войне в Украине и порядках в армии РФ. В частности о мародерствах, изнасилованиях и потерях рашистов
Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Рашист добавил, что его собратья пытались вывезти из Украины квадроцикл, телевизор и даже удочки для рабочей. А в соседнем селе рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.
Кроме того, подразделения оккупанта понесли большие потери, в строю остались очень мало опытных бойцов. Также из-за отсутствия коммуникации среди войск происходят перестрелки.
"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят – наших там нет Все едут туда, все "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет".
После уничтожения ВСУ российской техники подразделения командир полка приказал идти в бой с лопатами.
"Когда боевые машины взорвали, он сказал – теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте. Нам так сказал комбат", – добавил рашист.
- Напомним, оккупанты в Херсонской области жалуются на проблемы с обеспечением.
- Ранее сообщалось, что кафиры бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное