Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Рашист добавил, что его собратья пытались вывезти из Украины квадроцикл, телевизор и даже удочки для рабочей. А в соседнем селе рашисты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку.

Кроме того, подразделения оккупанта понесли большие потери, в строю остались очень мало опытных бойцов. Также из-за отсутствия коммуникации среди войск происходят перестрелки.

"У нас третья рота пехоты – 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят – наших там нет Все едут туда, все "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия бывает нашу пехоту кроет".

После уничтожения ВСУ российской техники подразделения командир полка приказал идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал – теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте. Нам так сказал комбат", – добавил рашист.