Об этом сообщило министерство обороны РФ.

На брифинге "по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины" сообщили о том, что "на сайте Пентагона опубликовали официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства".

Якобы США признали, что финансировали "46 украинских биолабораторий" и связь минобороны США с украинским научно-технологическим центром.

По новой версии российского министерства на этот раз "биологическое оружие" не птицы или летучие мыши, а "комары рода Aedes, которые являются переносчиками трансмиссивных инфекций, таких как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка".

"Эксперты" также рассказали о том, что Мерефская лаборатория построили "на средства Пентагона "специальный "объект" в селе Сороковка Харьковской области. Его "замаскировали" как "компанию по производству пищевых добавок". Оборудовали этот "секретный объект" подземными хранилищами и мощными системами вентиляции. "При этом сайт компании имеет очевидные признаки фиктивности, а с началом специальной военной операции оборудование под контролем СБУ вывезли в западные области Украины".

"Остановимся на проекте P-268. В его реализации принимали участие национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо.

Заявленной целью проекта является изучение вирусов, которые могут инфицировать комаров рода Aedes. Согласно техническому заданию, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", - пишут "эксперты" из минобороны России.

Организаторы брифинга пришли к выводу, что США наращивают свой "военно-биологический потенциал": "При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний".

Еще в марте 2022 года в России придумали фейк о причастности к выдуманным в Украине "биолабораториям" Джорджа Сороса и сына Байдена.

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