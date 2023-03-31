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Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше

31 мартa, 2023 пятница
00:03
Спорт

Организаторы III Европейских игр подтвердили, что не допустят участия российских и белорусских спортсменов.

Об этом в комментарии Reuters сообщил глава оргкомитета Игр-2023 Марчин Новак.

"Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших Играх ни в коем случае не будет", – заявил Новак.

Европейские игры пройдут в Кракове и ряде других городов Польши с 9 по 25 июня.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

  • Напомним, 28 марта состоялся исполком МОК, на котором комитет не определился с допуском атлетов из РФ и Белоруссии в Олимпиаду, но рекомендовал федерациям при определенных условиях разрешить им участвовать в соревнованиях.
  • Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт назвал победой Украины разрешение МОК допускать россиян и белорусов в соревнования международными федерациями. А уже 30 марта правительство приняло решение о бойкоте соревнований, на которых будут выступать спортсмены из РФ или Беларуси.
  • Президент ОКР Станислав Поздняков заявил , что озвученные МОК критерии допуска на международные соревнования россиян и белорусов "неприемлемы для Олимпийского комитета России".

Польша
Белорусь
санкции против России
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