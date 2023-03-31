Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше

Об этом в комментарии Reuters сообщил глава оргкомитета Игр-2023 Марчин Новак.

"Спортсменов, представляющих Российскую Федерацию и Беларусь, на наших Играх ни в коем случае не будет", – заявил Новак.

Европейские игры пройдут в Кракове и ряде других городов Польши с 9 по 25 июня.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.