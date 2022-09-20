Командующий ВВС США рассказал, когда Украина может получить истребители F-16
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит самолеты F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения.
Об этом сообщает Politico .
По его словам, Украина сможет получить истребители F-16 через два-три года после принятия политического решения об их поставках. Хекер объяснил, что такие сроки связаны с вопросами подготовки пилотов и логистики.
Генерал добавил, что в настоящее время страны Запада начинают думать о войне РФ против Украины в долгосрочной перспективе и соответственно планируют военную помощь. По предположению Хекера, боевые действия в Украине могут продолжаться годы, а не месяцы.
По мнению командующего ВВС США, сейчас у Киева есть все необходимое для защиты благодаря помощи Запада, чтобы война в Украине не превратилась в Третью мировую войну. В частности, США помогают Украине разведывательной информацией. В то же время Хекер подчеркнул, что Вашингтон не занимается выбором целей.
- 17 сентября источники Politico сообщили, что Украина добилась прогресса в переговорах с США о поставках самолетов F-16, систем ПВО Patriot и БПЛА Gray Eagle.
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