Командующий Воздушными силами показал систему Patriot на боевом дежурстве в Украине

Об этом он написал в Telegram .

"Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал! На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.

Он отметил, что по факту ВСУ уже имеют на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16", - добавил Олещук.