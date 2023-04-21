Командующий Воздушными силами показал систему Patriot на боевом дежурстве в Украине
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений
Об этом он написал в Telegram .
"Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал! На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины", - говорится в сообщении.
Он отметил, что по факту ВСУ уже имеют на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.
"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16", - добавил Олещук.
- Напомним, 2 марта канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели.
- Первую такую систему Украина получила в октябре. По словам мэра Киева Виталия Кличко, система помогла гораздо лучше защитить территорию Киева, спасти жизнь и защитить электростанции от еще более роковых сбоев. По словам Кличко, результативность – 100%.
- 18 апреля правительство ФРГ объявило , что в течение последней недели передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили. На следующий день министр обороны Алексей Резников подтвердил , что они уже прибыли в Украину.
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