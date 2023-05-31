Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа.

"Как видим из цифр в сводках, Силами обороны было уничтожено 18 кораблей и катеров. Это не только корабли и катера, уничтоженные Военно-морские силы ВСУ, но и корабли, уничтоженные Сухопутными войсками, другими подразделениями. Что касается десантно-логистических средств - это один крупный десантный корабль, который был затоплен в Бердянске Сухопутными войсками, еще два корабля повреждены, они до сих пор находятся в ремонте. Змеиный. Остальные корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных Российской Федерации", – сообщил Неижпапа.

Справка. Десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") – серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также подразделений десанта с вооружением (92 человека). Скорость – 30 узлов, что превышает показатели других катеров аналогичного типа.

Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" – серия российских быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Это наиболее скоростные морские суда, стоящие на вооружении ВМФ России. Проект разработан в КБ АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" по заданию ВМФ России на основе шведских многоцелевых катеров CombatBoat 90 и фактически является лицензионной версией шведского катера. Катера предназначены для патрулирования прибрежных акваторий (заливов, лиманов) баз, проведение поисково-спасательных операций, опрокидывание десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и темное время суток, а также для освещения надводной обстановки и перехвата маломерных скоростных целей и доставки или эвакуации групп сил специальных операций и морской пехоты.