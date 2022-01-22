Командующий ВМС Германии после скандального заявления о Крыме подал в отставку

Об этом сообщает DW .

Накануне, 21 января, во время визита в Индию, Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". При этом он назвал чепухой разговоры о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

"Легко придать ему уважение, которое он желает и которого он, вероятно, заслуживает", - сказал Шенбах.

Он отметил, что большая угроза идет от Китая, поэтому Индия и Германия нуждаются в помощи России для противостояния с КНР.

Министерство обороны ФРГ категорически дистанцировалось от заявлений Шенбаха.

Сам Шенбах написал в twitter, что его высказывания, сделанные на конференции в Индии, отражают только его личное мнение.

Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.

Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД из- за заявления командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что его заявление о том, что Украина навсегда потеряла Крым, не является официальной позицией ФРГ .

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