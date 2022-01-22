Командующий ВМС Германии объяснил заявление о "Крыме, который никогда не вернется в состав Украины"
Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что его заявление о том, что Украина навсегда потеряла Крым, не является официальной позицией ФРГ.
Об этом Шенбах написал в Twitter.
По его словам, заявление о том, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется", отражает исключительно его личное мнение.
"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии отражали мое личное мнение на тот момент в определенном месте. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии. Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", – написал Кай-Ахим Шенбах.
- Напомним, 22 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину.
- Посла Германии в Украине Анку Фельдгузен вызвали в МИД из- за заявления командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
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