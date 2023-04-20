Командующий Тихоокеанским флотом РФ ушел в отставку после проверки боеспособности
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц покинул свой пост после внезапной проверки боеспособности подразделений, его назначили на новую должность
Об этом информируют РосСМИ со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Об отставке стало известно после внезапной проверки подразделений Тихоокеанского флота менее недели назад.
Трутнев не заявил о причинах увольнения. В настоящее время Авакянца возглавит штаб, который будет заниматься центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которые будут созданы в 12 регионах, в частности "ДНР".
Впоследствии пресс-служба флота заявила, что Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас для достижения предельного возраста службы в российской армии.
Адмирал Сергей Авакянц командовал, как утверждают, одним из самых мощных российских флотов – с 2012 года.
- Напомним, 14 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку подразделений Тихоокеанского флота. Тогда и прошли учения с участием 25 тысяч военных по отражению возможной высадки десанта на Сахалин и Курилы. В Кремле назвали проверку "рутинной".
- Также Институт изучения войны отметил, что обучение Тихоокеанского флота является попыткой РФ показать мощь, которой нет.
- Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава СБУ, отметил , что в РФ проверка Тихоокеанского флота и учебы в течение последних двух суток на Дальнем Востоке выявили проблемы, которые там действительно существуют.
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