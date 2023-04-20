Об этом информируют РосСМИ со ссылкой на полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Об отставке стало известно после внезапной проверки подразделений Тихоокеанского флота менее недели назад.

Трутнев не заявил о причинах увольнения. В настоящее время Авакянца возглавит штаб, который будет заниматься центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которые будут созданы в 12 регионах, в частности "ДНР".

Впоследствии пресс-служба флота заявила, что Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас для достижения предельного возраста службы в российской армии.

Адмирал Сергей Авакянц командовал, как утверждают, одним из самых мощных российских флотов – с 2012 года.