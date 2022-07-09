Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с руководителями армий 40 стран мира
В немецких Альпах состоялась 29-я конференция командующих сухопутными войсками вооруженных сил европейских государств и США, в которой принял участие и.о. командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В течение 6-8 июля в городе Гармиш-Партенкирхен, Германия, проходила ежегодная конференция командующих сухопутных войск вооруженных сил европейских государств при участии командования армии США в Европе и Африке. "Встреча с вызовом крупномасштабного боя в Европе: сильнейшие вместе", - подчеркивает и главная тема конференции.
Делегация из Украины была одним из главных участников конференции.
Во время своего выступления генерал-лейтенант Павлюк ознакомил участников мероприятия с текущей ситуацией в области ведения боевых действий, на временно оккупированной территории Украины и вдоль государственной границы.
Также состоялись его двусторонние рабочие встречи с начальником штаба армии США, командующим сухопутными войсками США в Европе и Африке, командующим сухопутными войсками ВС Швеции, исполняющим обязанности начальника штаба сухопутных войск ВС Канады и командиром 18-го аэромобильного корпуса США в Европе. Обсуждались вопросы согласования направлений военного сотрудничества и совместной подготовки подразделений сухопутных войск ВС Украины.
"В ходе конференции все участники мероприятия подтвердили всестороннюю поддержку Украины, что в очередной раз подтвердило неизменность курса Украины вместе со всем цивилизованным миром", - подчеркнули в Генштабе.
- 5 июля в швейцарском городе Лугано прошла конференция по восстановлению Украины, где утвердили Луганскую декларацию, предусматривающую семь принципов процесса восстановления страны.
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