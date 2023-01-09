Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в telegram .

Отмечается, что в Соледаре командующий Сухопутными войсками непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны и усилил отдельные направления посредством перекидывания дополнительных подразделений.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - рассказал Сырский.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся , а туда будут перекинуты дополнительные подразделения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb