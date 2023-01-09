Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал в Соледаре и рассказал об отраженной попытке штурма города
Генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в telegram .
Отмечается, что в Соледаре командующий Сухопутными войсками непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны и усилил отдельные направления посредством перекидывания дополнительных подразделений.
"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - рассказал Сырский.
- 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся , а туда будут перекинуты дополнительные подразделения.
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