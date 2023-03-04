Командующий ССО посетил Бахмут: все вовлеченные в оборону города четко выполняют поставленные задачи
Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут: там он проверил работу своих подразделений, отчитавшись, что задачи четко выполняются
Об этом на фейсбуке проинформировало Командование Сил специальных операций ВСУ.
Бригадный генерал Виктор Хоренко побывал в Бахмуте, где проверил работу подчиненных подразделений, проводящих боевую работу в Донецкой и Луганской областях. В командовании утверждали, что "во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций".
"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", - заявил командующий ССО.
По его словам, в таких условиях крайне важна коммуникация и взаимодействие всех звеньев структуры Сил спецопераций, а "быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает лучший результат на поле боя".
- Напомним, секретарь СНБО Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
- Военные эксперты убеждены, что Бахмут выполнил свои задачи, и мы можем отойти. А Институт изучения войны отчитывался , что украинские силы, вероятно, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
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