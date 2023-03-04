Об этом на фейсбуке проинформировало Командование Сил специальных операций ВСУ.

Бригадный генерал Виктор Хоренко побывал в Бахмуте, где проверил работу подчиненных подразделений, проводящих боевую работу в Донецкой и Луганской областях. В командовании утверждали, что "во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций".

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", - заявил командующий ССО.

По его словам, в таких условиях крайне важна коммуникация и взаимодействие всех звеньев структуры Сил спецопераций, а "быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает лучший результат на поле боя".