Командующий ОТУ "Север" генерал Красильников рассказал, какое оружие необходимо Украине
Командующий ОТУ "Север", бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что украинским военным необходимо оружие дальнего радиуса действия, чтобы получить огневое превосходство над оккупантами
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.
По его словам, без оружия дальнего радиуса действия украинские военные не смогут уничтожить артиллерию врага и выбить самоходные артиллерийские установки, которых у противника множество.
"Нужны такие виды вооружения и боеприпасов, которые позволят нам захватить огневое преимущество. А именно – поразить дальнобойную артиллерию противника. Достаточно сейчас противотанкового оружия ближнего действия. Но без противотанкового оружия дальнего действия, без того, что мы выбьем самоходные артиллерии у противника множество, мы не сможем эффективно применять пехоту в наступлении и обороне. Пехота будет нести потери и задачу не выполнит", - сказал Красильников.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, чтобы защитить всю Европу и мир.
"Защитить их от агрессора, который не остановится после того, как "проглотит" Украину. Чтобы не дать этого сделать, нужно дать мощное оружие для его уничтожения. Чем быстрее это будет, тем больше мы спасем жизней, нашей земли, слез матерей и жен." Если эти средства вооружения будут у нас, то победа будет более близкой", - убежден Красильников.
- 4 июня Дмитрий Красильников заявил, что в ВСУ до конца не верили , что россияне начнут широкомасштабное вторжение сразу по всем фронтам.
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