Командующий ООС Павлюк: "Байракторы" работают на Донбассе, не пересекая линию фронта

Об этом сообщил командующий ООС Александр Павлюк, передает Радио Свобода .



"Байракторы" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями – не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", – сказал Павлюк.



По словам командующего ООС, беспилотники позволили ВСУ изучить все объекты, позиции, склады и скопления техники врага.



"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", – сказал Павлюк.



Также командующий ООС отметил, что после появления у украинской армии "Байрактаров" российские кафиры на Донбассе усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Напомним, 26 октября 2021 сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил , что Украина закупит "Байракторы" для нужд ВСУ в следующем году.

ВСУ отработали новую тактику применения "Джавелинов" и "Байрактаров" в боевых условиях.

В Крыму российские кафиры начали ставить на танки защиту от "Байракторов".

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