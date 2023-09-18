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Командующий обороной Юга в начале вторжения РФ рассказал, сколько сил ВСУ там было сосредоточено

18 сентября, 2023 понедельник
08:30
Война с Россией

Генерал-майор Андрей Соколов, который по состоянию на начало вторжения РФ командовал управлением войск "Юг", в частности отвечал за оборону Херсонщины и Запорожской области, заявил, что на момент российского наступления там находились 1,5 тыс. украинских военных

Об этом он рассказал в интервью УП.

"Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было около 1,5 тысячи человек", - заявил генерал-майор.

В частности, он отметил, что в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал лишь 1300 человек, ведь бригада накануне в декабре вышла из зоны ООС и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда они были назначены в состав группировки.

По словам Соколова, эти военные были перемещены на Олешковские пески на полигон. Укомплектованность бригады составляла примерно до 60%.

"Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на учебе в "Дивычках" (полигон на Киевщине – ред.), группа инженерного обеспечения – это саперы – также находилась на учебе в Каменец-Подольском. Плюс еще было где-то 250 человек в 137-м батальоне морской пехоты, который был укомплектован тоже на 50%.И из этих 250 человек часть – срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом, то есть они были растянуты где-то на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы за действиями противника, чтобы не было какого-либо незаконного пересечения", - подчеркнул Соколов.

Кроме того, военный добавил, что лишь небольшая часть из них – примерно 15-45 человек – находилась в опорном пункте непосредственно перед мостом Чонгар. Еще один опорный пункт находился возле КПВВ "Каланчак", а другой взводный опорный пункт возле села Каиры - Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан".

"Фактически три опорных пункта – вот кто встречал в первый день противника", – констатировал Соколов.

Он отметил, что, безусловно, такого количества войск было недостаточно для ведения стабилизационной операции.

"Во время обострения предполагалось иметь до двух бригад: одна на Херсонском направлении должна была выполнять задачи, вести стабилизационные действия, одна – на Мелитопольском. И один батальон, который как передовое подразделение стоял прямо на границе. Но я даже этих сил не имел, имел только одну бригаду. На Мелитопольском направлении вообще не было сил. Я туда отправил свой резерв, танковую роту, чтобы хоть как-то его прикрыть во вторжение", - рассказал генерал-майор.

В то же время, он заявил, что вопрос увеличения группировки поднимался, однако этого не произошло, ведь было недостаточно сил и средств. Именно генерал-майор докладывал об этом командующему Объединенными силами Сергею Наеву.

"Противник сосредоточил свои войска на большом участке от Беларуси до Крыма. Сил не хватало, нужно было и в зоне ООС держать войска, и Киев прикрыть, и Север прикрыть, Слобожанщину, Харьковское направление. Я считаю, что именно поэтому не хватало сил" , – добавил Соколов.

  • В ноябре 2022 года украинские защитники освободили от 9-месячной оккупации часть Херсона, расположенную на правом берегу Днепра.
Украина
Россия
російська армія
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Запорожская область
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