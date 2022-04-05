Командующий обороной Киева Сырский получил звание "Герой Украины"

Указ №213 /2022 опубликован на сайте президента.

"За личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Сырскому Александру Станиславовичу - генерал-полковнику", - говорится в документе.



Сырский с августа 2019 года является командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С началом российского вторжения в Украину он стал командующим обороной Киева. За успешную оборону столицы 18 марта уже был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

