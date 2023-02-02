Командующий обороной Киева пояснил, с какой целью Россия готовит новые подразделения в Беларуси
Предположительно, РФ готовит новые подразделения на территории Беларуси, чтобы затем передислоцировать их на Восток Украины. Нет признаков того, что оккупанты готовятся к вторжению из РБ
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"На киевском направлении на данный момент мы не видим группировки, которая могла бы угрожать наступлением. Мы постоянно проводим мониторинг, отслеживаем ситуацию. Одно из подразделений россиян, которое там было сформировано, перемещено обратно на территорию РФ, рядом с Луганской областью. Вероятно, оно будет применяться именно там", – сказал он.
"В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако, пока все боевые части россиян идут на восток", - добавил генерал.
По его словам, Россия, скорее всего, использует Беларусь только для подготовки своих военных, а не в качестве плацдарма для наступления.
- Ранее Павлюк рассказал и показал, как совершенствуются оборонительные рубежи Киева и области.
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