Командующий Объединенными силами ВСУ назвал приоритетные цели РФ во время новых ракетных ударов
Генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что приоритетными целями РФ для ракетных ударов будут являться объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, центры принятия решений и месторасположения военной техники
Об этом Наев рассказал в интервью РБК-Украина .
"По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений. Конечно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск", - рассказал он. Наев.
Он отметил, что основной целью ракетных ударов РФ было создание гуманитарной катастрофы в Украине путём уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах.
"Противник совершил 14 массированных ракетных ударов по территории Украины. Из них восемь ударов – с использованием БПЛА типа Shahed-131/136, четыре – с использованием крылатых ракет разного базирования и два комбинированных ракетных удара", - сказал Наев.
Он добавил, что противник продолжает совершенствовать тактические приёмы во время массированных обстрелов.
"Один из таких приемов - это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом враг усложняет работу нашей ПВО - эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета.В этом контексте можно упомянуть и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью которых было выявление позиций украинского ПВО.Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и "Калибры" морского базирования. действительно становится в запасе противника все меньше", – отметил Наев.
В частности, он обратил внимание, что во время удара 9 марта противник использовал 6 гиперзвуковых "Кинжалов".
"Это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - заверил Наев.
- 20 марта Сергей Наев заявил, что у России нет сил и средств для ведения наступления по другим направлениям, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
- Также Наев заявил, что война с РФ завершится только при условии выполнения всех пунктов украинской "формулы мира", а гарантией безопасности Украины будет только вступление в НАТО .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.37
Покупка 38.37Продажа 38.97
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное