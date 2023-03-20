Об этом Наев рассказал в интервью РБК-Украина .

"По оценкам наших экспертов, Россия продолжит наносить ракетные удары по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и центрам принятия решений. Конечно, отдельными целями могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск", - рассказал он. Наев.

Он отметил, что основной целью ракетных ударов РФ было создание гуманитарной катастрофы в Украине путём уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах.

"Противник совершил 14 массированных ракетных ударов по территории Украины. Из них восемь ударов – с использованием БПЛА типа Shahed-131/136, четыре – с использованием крылатых ракет разного базирования и два комбинированных ракетных удара", - сказал Наев.

Он добавил, что противник продолжает совершенствовать тактические приёмы во время массированных обстрелов.

"Один из таких приемов - это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом враг усложняет работу нашей ПВО - эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета.В этом контексте можно упомянуть и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью которых было выявление позиций украинского ПВО.Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и "Калибры" морского базирования. действительно становится в запасе противника все меньше", – отметил Наев.

В частности, он обратил внимание, что во время удара 9 марта противник использовал 6 гиперзвуковых "Кинжалов".

"Это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - заверил Наев.