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Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев предупредил, что уровень угрозы со стороны Беларуси растет

20 декабря, 2022 вторник
10:48
война с Россией

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в facebook .

По его словам, сейчас на территории Беларуси сосредоточены вторая мотострелковая дивизия первой танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. Также там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами, предназначенными для применения по целям на территории Украины.

"Этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое опрокидывается со стороны России и ежедневно проводим соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры". Кроме того, Генеральным штабом ВСУ предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", - рассказал Наев.

Он добавил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси проводятся с целью уточнения целей на территории Украины.

"Мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", - заверил Наев.

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Белорусь
военные силы Украины
Сергей Наев
Военные новости
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