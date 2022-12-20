Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев предупредил, что уровень угрозы со стороны Беларуси растет
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет
Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в facebook .
По его словам, сейчас на территории Беларуси сосредоточены вторая мотострелковая дивизия первой танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. Также там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами, предназначенными для применения по целям на территории Украины.
"Этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое опрокидывается со стороны России и ежедневно проводим соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры". Кроме того, Генеральным штабом ВСУ предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны", - рассказал Наев.
Он добавил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в воздушном пространстве Беларуси проводятся с целью уточнения целей на территории Украины.
"Мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", - заверил Наев.
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20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной .
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