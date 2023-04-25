Командующий Объединенными силами сказал, сколько войск сосредоточила РФ на северном направлении
Для действий на северном направлении российские оккупационные войска сосредоточили в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей РФ около 17 тыс. военных
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.
"К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тыс. человек. Кроме того, на полигонах Беларуси сохраняется присутствие российского контингента региональной группы общей численностью около 2800 человек. На белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты воздушно-космических сил ВС РФ", – сообщил Наев.
Он подчеркнул, что ситуация на этом участке контролируется Силами обороны, однако противник продолжает систематически обстреливать из артиллерии приграничья Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической гражданской инфраструктуры и разоблачению украинских систем ПВО.
- Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
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