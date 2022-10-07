Командующий Объединенными силами Наев прокомментировал возможности Беларуси пойти в наступление
В Беларуси тренируют органы управления и систему железнодорожных перевозок. Возможность повторного наступления на Киев есть, но Беларуси для подготовки на это нужно время
Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для телеканала "Рада"
"Продолжаются (в Беларуси, - ред.) объявленные, но пока незавершенные учения. Тренируют свои органы управления, систему железнодорожных перевозок. Количество войск сейчас вдоль государственной границы Украины и Беларуси не увеличилось", - рассказал он.
Известно, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. При этом она постоянно проводит учения и готовит инфраструктуру для сил России. По данным украинской разведки, Путин планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.
В ответ на вопрос, решится ли Беларусь пойти на Украину, Наев ответил, что такая возможность есть, если режим Лукашенко в Беларуси "дожмут".
"Беларусь это выполнит тогда, когда получит соответствующую команду от РФ. Если дожмут режим РБ, то они способны на такое. Генерал Залужный полностью владеет этой ситуацией, и если будут изменения у противника, соответственно мы изменим и свой состав сил", - подчеркнул он.
По словам Наева, Беларуси для повторного наступления на Киев еще предстоит сформировать соответствующие силы. На это уйдет время, примерно 2-3 месяца.
Вместе с тем генерал-лейтенант добавил, что дополнительная мобилизация в Украине сейчас не нужна, сил обороны достаточно, а Киев уже защищен лучше.
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