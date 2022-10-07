Об этом сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для телеканала "Рада"

"Продолжаются (в Беларуси, - ред.) объявленные, но пока незавершенные учения. Тренируют свои органы управления, систему железнодорожных перевозок. Количество войск сейчас вдоль государственной границы Украины и Беларуси не увеличилось", - рассказал он.

Известно, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. При этом она постоянно проводит учения и готовит инфраструктуру для сил России. По данным украинской разведки, Путин планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

В ответ на вопрос, решится ли Беларусь пойти на Украину, Наев ответил, что такая возможность есть, если режим Лукашенко в Беларуси "дожмут".

"Беларусь это выполнит тогда, когда получит соответствующую команду от РФ. Если дожмут режим РБ, то они способны на такое. Генерал Залужный полностью владеет этой ситуацией, и если будут изменения у противника, соответственно мы изменим и свой состав сил", - подчеркнул он.

По словам Наева, Беларуси для повторного наступления на Киев еще предстоит сформировать соответствующие силы. На это уйдет время, примерно 2-3 месяца.

Вместе с тем генерал-лейтенант добавил, что дополнительная мобилизация в Украине сейчас не нужна, сил обороны достаточно, а Киев уже защищен лучше.

7 октября лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали находящийся за решеткой оппозиционер из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и российская правозащитная организация "Мемориал".

Советник главы Офиса президента Подоляк осудил награждение России и Беларуси Нобелевской премией мира, учитывая, что они вместе напали на Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb