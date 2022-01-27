Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре

Об этом он заявил на брифинге в Днепре, передает Еспресо.TV.



"В 3:59 я получил сообщение о неординарном событии, которое произошло в Днепре. Сразу была сформирована группа офицеров Главного управления, которые на рассвете прибыли к месту трагедии", - сказал Балан.



Он уточнил, что следствие проводят ГБР и Специализированная военная прокуратура.



"Главной целью прибывших офицеров главного управления является установление причины и изучение морально-психологического состояния личного состава и порядок организации службы по охране важного государственного объекта", - отметил глава Нацгвардии.



Он выразил глубокое соболезнование близким и родным погибших.



"За любые действия, как хорошие, так и плохие несет службу командир, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом Украины об отставке и освобождении от должности командующего Национальной гвардией", - подытожил Николай Балан.

Напомним, что на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Названы имена военных, расстрелянных нацгвардейцем в Днепропетровской области.

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