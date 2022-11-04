Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что командующие вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник Генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак подписали соглашение о проведении внеплановых военных учений.

По словам Рупшиса, в подписанном плане сотрудничества указаны приоритеты и основные сферы сотрудничества.

"Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет, и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации", - сказал командующий литовской армией.

Известно, что в документе также идет речь о проведении внеплановых военных школ. Во время командующие проверят готовность сил для возможного сдерживания врага.

13 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва предоставит Украине военную помощь. Страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.

27 октября Литва отправила в Украину 7 броневиков Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.