Командующие ВС Литвы и Польши планируют провести внеплановые учения
Командующие вооруженными силами Литвы и Польши договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений
Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что командующие вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник Генерального штаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак подписали соглашение о проведении внеплановых военных учений.
По словам Рупшиса, в подписанном плане сотрудничества указаны приоритеты и основные сферы сотрудничества.
"Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет, и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации", - сказал командующий литовской армией.
Известно, что в документе также идет речь о проведении внеплановых военных школ. Во время командующие проверят готовность сил для возможного сдерживания врага.
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